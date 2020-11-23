شكرا لقرائتكم وليد سليمان جاهز طبياً لمواجهة الزمالك حال سلبية مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي الحالة الطبية لوليد سليمان نجم هجوم الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، وموقفه من مواجهة الزمالك حال تحول مسحة كورونا الخاصة به من إيجابية لسلبية، وأكد الجهاز الطبي أن إصابة وليد سليمان عبارة عن إجهاد بسيط لن يعوقه عن خوض المباراة مشددين أن العائق أمام لحاقة بمواجهة الزمالك هو نتيجة مسحات كورونا والتي سيجريها خلال الأيام القادمة.

ويواجه الأهلي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي المواجهة التي لازال حضور الجماهير فيها غامضاً بعد موافقة الكاف على حضور الجماهير إلا أن الأمن لم يمنح كلمته الأخيرة في هذا الملف.

من جانبه قال حازم الحديدي وكيل الحاوي : "حالة وليد سليمان مطمئنة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا" ، مؤكدا أن اللاعب مهم في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الأفريقي".

كان وليد سليمان قد خضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة، وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، ، فى مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏