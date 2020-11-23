شكرا لقرائتكم قمة أفريقيا.. محمد يوسف يمنح التفوق لموسيمانى فى مواجهة باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفنى للبنك الأهلى أن كفة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تفوق البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك فى نهائى القرن،وقال محمد يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"التنبؤ بنتيجة مباراة نهائى القرن صعب للغاية ولكن هناك معايير واضحة ومفاتيح لعب بالفريقين ولاعبين لديهم خبرات على صنع الفارق بجانب غياب لاعبين مؤثرين سواء بسبب الاصابات العضلية أو كورونا".

وتابع محمد يوسف :"دور الجهاز الفنى فى الناديين سيكون الفيصل وكذلك هدوء اللاعبين ، الفريق الذى سوف يملك لاعبين أهدأ ستتعاظم قدرته على خطف اللقب ، وأتمنى أن يلحق كهربا بالمباراة فهو عنصر مميز كما أرى أن غياب وليد سليمان خسارة فادحة للأهلى فهو ورقة رابحة على الدكة تصنع الفارق وتضيف الخبرات للفريق فى أى وقت من المباراة".

وعن موسيمانى وباتشيكو قال محمد يوسف :" موسيمانى كفته أرجح من باتشيكو ، لديه خريطة الفوز بالبطولة وتوج بها من قبل بينما باتشيكو يخوض النهائى للمرة الاولى"

وعن العناصر التى ترجح كفة الاهلى قال محمد يوسف :" على معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومجدى أفشنة وحسين الشحات هما الاكثر قدرة على صنع الفارق للفريق الأحمر".

ويواجه فريق النادي الأهلي أزمة كُبر خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التى بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًابات التى تُطارده خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها إصابة وليد سليمان في مبالاة أبوقير للأسمدة أول أمس ، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بتوقيع وليد سليمان وتعرض الأخير للإصابة أضطرته لمُغادرة أرض الملعب .