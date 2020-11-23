شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى فى طريقه إلى مصر للانضمام للزمالك قبل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، صورة له عبر "ستورى" حسابه على موقع انستجرام، خلال رحلته إلى القاهرة، من أجل العودة إلى استعدادات فريقه لمواجهة الأهلى، بعدما أنهى كافة إجراءات الخاصة بعودته ومن المقرر أن يصل اللاعب خلال الساعات الجارية إلى مصر وسيخضع لمسحة كورونا من أجل الاطمئنان على حالته.



أشرف بن شرقى

وتقرر أن يخضع الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، للمسحات الخاصة بفيروس كورونا، فور وصولهم إلى القاهرة، مع منع اختلاطهم مع باقى زملائهم لحين معرفة نتيجة المسحات الخاصة بهم، فى ظل الإجراءات الإحترازية التى وضعها الجهاز الطبى للفريق للمعسكر المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى أشرف بن شرقى سيصل إلى القاهرة اليوم، الإثنين، وإنه بخير، مشددا إن تأخر عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق جاء بسبب عطل فى الطائرة ويتم التواصل معه ومع شركة الطيران من أجل إيجاد حلول لعودته إلى القاهرة بأسرع صورة.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، وسط غياب ساسى وبن شرقى، لمسحة طبية اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.