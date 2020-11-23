شكرا لقرائتكم مصيلحى يعد لاعبى الاتحاد السكندرى بمكافآت حال الفوز على الأهلى بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى اللاعبين بمكافآت مجزية حال تحقيق الفوز على الأهلى وتحقيق البطولة الغائبة عن جدران النادى منذ عام 1976 رافضا الإفصاح عن حجم المكافأة إلى ما بعد المباراة لتحفيز اللاعبين .

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها محمد مصيلحى مع الفريق الكروى على هامش حضوره للمران الرئيسى للفريق منذ يومين وحديثه مع بعض اللاعبين وتحفيزهم بشكل كبير لتحقيق المفاجأة وعبور عقبة الأهلى بالكأس مطالبا الجميع بالتحلى بروح التوأم فى تلك المواجهة الصعبة .

من ناحية أخرى تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سمنود على ملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق،حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف لخالد قمر ونجح سمنود فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى وكاد أن يخرج متقدما بالهدف الثانى لولا براعة حارس الاتحاد الذى انقذ مرماه من فرصه موكده ليحفظ على تعادل الفريق.

وأشرك العميد حسام حسن المدير الفني للإتحاد جميع لاعبى الاتحاد خلال شوطى اللقاء حيث تعد المباراة الفرصة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر فى الدور قبل النهائى والمقرر لها أول ديسمبر المقبل على ملعب السويس الجديد ، وأكد حسام حسن ان المباراة كشفت عن العديد من المشاكل وأهمها أزمة خط الظهر والتى لم يجد لها حل حتى الأن.

ويسعى حسام حسن للوقوف على التشكيل الأمثل الذى يخوض به مباراة الأهلى القادمة والتى يأمل فيها جمهور الاتحاد من تخطى عقبه الأهلى والوصول لنهائى كأس مصر وحضر الثنائى عمر الميدانى و رزاق سيسيه التدريبات وقام بعمل الاحماء عقب عمل المسحة فور وصولهم صباحاً وسينضم الثنائى للتدريبات الجماعية ابتداء من الغد.