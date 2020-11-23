شكرا لقرائتكم شوبير يكشف قلق الأهلى من "أحضان" وليد سليمان وتأخر قرار معسكر نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير أن هناك حالة قلق داخل النادى الاهلى بعد إصابة وليد سليمان لاعب الفريق الاحمر بكورونا لاسيما أنه مخالط لعدد كبير من لاعبى الفريق قبل نهائى القرن ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"حضرت تمرين امبارح للأهلى عشان اشوف الدنيا ماشية ازاى خاصة بعد وجود شائعات كثيرة حاصرت الفريق بالفترة الاخيرة".

وقال شوبير:" محمد الشناوى وأيمن أشرف لم يصابا بكورونا ، وقفت معاهم وكلمتهم امبارح وقالوا الدنيا تمام ، ومدرب الاحمال قاد المران ولا صحة لإصابته بفيروس ، وموقف على معلول وفرجانى ساسى أنهم عالقين فى مطار تونس ولكن لم يصابا بفيروس كورونا".

وأكمل شوبير:" فى قلق بالغ فى الاهلى بعد إصابة وليد سليمان بكورونا لان وليد "حضن وباس" لاعبى الاهلى فى مباراة أبو قير للأسمدة وخالط عدد كبير منهم ، وموقف وليد سليمان وكهربا صعب للغاية ، ومسحة الكاف يوم الاربعاء ستكون حاسمة والاهلى يخشى من ظهور اصابات جديدة بالفريق قبل النهائى الافريقى".

وتابع شوبير:" خايف يكون قرار دخول الاهلى معسكر مغلق اتأخر خاصة مع توالى ظهور إصابات فى القلعة الحمراء بكورونا بشكل كبير فى توقيت حرج ولكن الامر لايستدعى طلب تأجيل النهائى الافريقى".

وأردف شوبير:" وليد سليمان لم تظهر عليه أية اعراض ولكن المسحة أثبتت إصابته ونجله بالفيروس ، والمغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك سليم تماماً ولم يصاب بالفيروس، وكل مايتردد فى هذا الشأن شائعات".

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).