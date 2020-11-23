شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف فوارق فردية ترجح كفة الزمالك أمام الأهلى بنهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نبيه، المدير الفنى لنادى مصر، أن الفوارق الفردية ترجح كفة الزمالك فى مباراة نهائى القرن مع الأهلى، وقال نبيه فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الفوز باللقب الأفريقى يتوقف على حالة الأهلى والزمالك فى يوم المباراة، ومدى توفيق اللاعبين، لاسيما أن المباراة صعبة للغاية ."

وأضاف أسامة نبيه، "الفوارق الفردية تصب فى صالح الزمالك وترجح كفته عن الأهلى، لاسيما فى ظل حالة الهدوء التى يتمتع بها أشرف بن شرقى وإبداع فرجانى ساسى وتميز مصطفى محمد فى إنهاء الهجمات، وفى المقابل الأهلى لديه حسين الشحات فايق الفترة دى وقفشة متألق مع المنتخب وعمرو السولية يقدم أفضل مواسمه".

وأكد أسامة نبيه أن "لعب الزمالك 120 دقيقة فى مباراة نادى مصر سيؤثر بدنياً على الفريق الأبيض فى النهائى، ونتمنى من الناديين وجبة كروية ممتعة تليق بالكرة المصرية".

وعن فريقه نادى مصر قال أسامة نبيه، "ظهرنا بشكل متميزأمام الزمالك ولم أكن أتوقع الوصول للوقت الإضافى، ولكن الحمد لله هذا نتاج عمل ثمانية أيام فقط، ومازلت لدينا فرصة لإعادة تكوين فريق قوى يتخطى منافسات القسم الثانى ويعود لدورى الأضواء والشهرة مجدداً".

وأصبحت بطولة دورى أبطال أفريقيا على موعد مع نهائى تاريخى للمسابقة بين قطبى الكرة المصرية فى التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى حينما يتلقى الاهلى والزمالك للمرة الأولى فى التاريخ بالنهائى القارى.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوى بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد فى شباك الرجاء المغربى.