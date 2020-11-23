شكرا لقرائتكم خبر عن "هوجة" الإصابات تؤرق الأهلي قبل نهائى القرن أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق النادي الأهلي أزمة كُبر خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التى بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًابات التى تُطارده خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها إصابة وليد سليمان في مبالاة أبوقير للأسمدة أول أمس ، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بتوقيع وليد سليمان وتعرض الأخير للإصابة أضطرته لمُغادرة أرض الملعب .

ورغم أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتورخالد محمود قال أن الإصابة التى تعرض لها سليمان إجهاد بسيط في العضلة الضامة، إلا أن حالة من القلق إنتابت موسيماني ومعاونيه بل وجماهير الأهلي بسبب لعنة الإصابات التى طاردت نجوم الفريق مؤخراً ومنهم أجاي وأيمن أشرف ومحمد هاني ويخشى الجهاز الفني من خسارة أحد لاعبيه في النهائي الأفريقي لاسيما وأن الأهلي يخوض مباراة الزمالك بقائمة إجبارية تضم 22 لاعباً بعد خسارة جهود 8 لاعبين للأصابة أو للرحيل عن النادي ، وهم : محمود متولي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل عن المغربى وليد أزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

كما زادت "محنة" كورونا آلام موسيماني حيث أُصيب بالفيروس ، كلاً من : كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان بجانب العائد من الإعارة مؤخراً أحمد ياسر ريان وأن كان الأخير غير مُقيّد في قائمة الأهلي.