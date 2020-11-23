شكرا لقرائتكم خبر عن فوتو سيشن شبابى لدعم مبادرة "لا للتعصب" قبل مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ محمد عبد القادر من محافظة الدقهلية، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، بصور لجلسة تصوير "فوتوسيشن" لمجموعة من شباب قرية صهرجت الصغري التابعة لمركز أجا بتيشرتات فريقى الأهلى والزمالك، لدعم مبادرة "لا للتعصب"، والتى أطلقتها الخليج 365 قبل مباراة الأهلى والزمالك المرتقبة آخر الشهر الحالى.

وقال القارىء خلال رسالته لليوم السابع إن جلسة التصوير كانت بمشاركة كل من " محمود المليجى ومحمود حبيب ومحمد أحمد" من شباب القرية مرتدين التيشرتات المميزة لفريقى الأهلى والزمالك فى دعوة لنبذ التعصب الرياضى قبل لقاء القمة المرتقب .