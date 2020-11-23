نبيه: الفروق الفردية هي الفيصل في مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أسامة نبيه مدرب المنتخب الأول السابق والمدير الفني الحالي لنادي zed، إن مباراة الزمالك والأهلي ستكون مثيرة مضيفًا أنه يتمنى الاستمتاع بمشاهدة لقاء جيد من كلا الطرفين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر راديو أون سبورت، قال نبيه: "نتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد من كلا الفريقين".

وأضاف: "نريد أن نستمتع بمباراة تليق بناديي الزمالك والأهلي، كلا الفريقين لديهما مفاتيح لعب قادرة على إنهاء المباراة لصالحها".

وتابع: "بالنسبة للزمالك فيمتلك بين صفوفه أشرف بنشرقي، مصطفى محمد، فرجاني ساسي وأحمد سيد (زيزو)، الفروق الفردية للاعبين ستكون الفيصل في تلك المواجهة".

وعن مفاتيح لعب الأهلي، قال نبيه: "الفريق الأحمر يعيش فترة جيدة، حسين الشحات من اللاعبين المهمين بين صفوف الأهلي واستعاد مستواه خلال الفترة الأخيرة، كذلك عمرو السولية".

وأتم: "هناك أيضًا محمد مجدي قفشة الذي كتب حفر اسمه في صفوف المنتخب وقدم أداء رائع في مباراة توجو، هناك أيضًا علي معلول الظهير الأيسر التونسي المتألق مع المنتخب والفريق".