شكرا لقرائتكم اليوم .. اتحاد الكرة يجرى قرعة الدوري بحضور أندية الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم، الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

تكشف اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن هوية رئيس لجنة المسابقات الجديد اليوم ، الاثنين، على هامش قرعة الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتى رئيس اللجنة السابق الذى رحل للعمل كمدير رياضى بنادى الجونة فى الموسم المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.

تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة إجراء الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل حتى في حالة رفض الجمعية العمومية للائحة التي سيتم التصويت عليها في الجمعية العمومية الطارئة يوم 29 نوفمبر الجارى، وهو ما تدور حاليا مناقشات بشأنه مع اللجنة الأولمبية المصرية، خاصة أن اتحاد الكرة كان من المفترض أن يدعو للانتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى، وهو ما لم يحدث ما يجعل الانتخابات مهددة بالبطلان فى حال الطعن عليها وفقا لقانون الرياضة المصرى.