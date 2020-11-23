شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألقاب أفريقية تمنح نوفمبر "شهر السعادة" للأهلى قبل نهائى القرن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحلم جماهير الأهلي ومجلس إدارته بالعودة مجدداً للتتويج بدورى أبطال أفريقيا، بعدما غابت تلك البطولة عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013 لاسيما بعد أن وصل المارد الأحمر للمباراة النهائية بدوري الأبطال بالنسخة الجارية وضرب موعداً مع غريمه التقليدي الزمالك في التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 30 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 14 مرة منها الأهلى 8 ألقاب والزمالك 5 ألقاب والإسماعيلى لقب واحد.

ويرتبط النادى الأهلى بذكريات سعيدة مع شهر نوفمبر، بعد أن توج المارد الأحمر بخمسة ألقاب أفريقية من إجمالى 8 بطولات توج بها الأحمر ليصبح الأكثر تتويجاً باللقب القارى في هذا الشهر.

12 نوفمبر 2005 .. توج النادى الأهلى بطلا لقارة أفريقيا بعد الفوز على النجم الساحلى التونسى بثلاثة أهداف دون رد سجلها أبو تريكة وأسامة حسنى ومحمد بركات.

11 نوفمبر2006 .. توج النادى الأهلى بطلا لقارة أفريقيا بالفوز على الصفاقسى التونسى فى عقر داره بالهدف القاتل لأبو تريكة .

16 نوفمبر2008 ..حصد النادى الأهلى لقب بطل قارة أفريقيا بعد التعادل في الكاميرون مع القطن بهدفين لكل فريق وسجل للفريق الأحمر أحمد حسن وشادي محمد.

17 نوفمبر2012 .. توج النادى الأهلى بطلا لقارة أفريقيا بالفوز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى رادس ،سجل للفريق الأحمر محمد ناجى جدو ووليد سليمان .

10 نوفمبر 2013.. توج النادى الأهلى بطلا لقارة أفريقيا بعد الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بهدفين دون رد سجلهما أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر .