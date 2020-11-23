شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد رفعت مع زعيم الثغر قبل الانتقال للمصرى البورسعيدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور المصري نجاح الصفقة التي أبرمها النادي مؤخراَ وهي صفقة أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك بعدما تم التعاقد معه لمدة 3 مواسم مقابل 6 ملايين جنيه فى صفقة يتوقع لها الجميع النجاح، نظرا للإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب منذ أن خرج من صفوف إنبى .

وظهر اللاعب بقدرات فنية عالية خلال الموسم المنقضى عندما أعير لصفوف الإتحاد السكندرى ونجح فى لفت الأنظار إليه بعدما أحرز العديد من الأهداف المؤثرة وصنع أكثر من هدف، وبات مطلبا جماهيريا للبقاء داخل قلعة زعيم الثغر، إلا أن تمسك مسئولى المصرى باللاعب أدت لتحويل وجهته لمدينة بورسعيد للانضمام لإبناء المدينة الباسلة .

وخاض أحمد رفعت مع زعيم الثغر 23 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف بواقع ستة أهداف بالقدم اليمنى وهدف باليسرى ، وقام بـ 14 محاولة على المرمى من إجمالى 24 بدقة 58 % ، وقطع الكرة 113 مرة ، ونفذ 42 عرضية صحيحة من 178 بدقة 24 % ، ومرر الكرة 58 مرة بشكل صحيح من 87 بدقة 67 % .

ومن العوامل التى ستساعد أحمد رفعت على النجاح الخطة التى يلعب بها على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مبارياته هجوما مع كل الأندية، وهو ما يسهل من مهمة اللاعب بعض الشئ الذى يحبز الكرة الهجومية، خاصة وأنه يمتلك قدرات هائلة ويستطيع نقل الهجمات من أقل الطرق .

وبعد انتقال اللاعب بشكل نهائى للمصرى البورسعيدى أصبح يعيش حالة من الاستقرار النفسى والإدارى ستظهر عليه خلال المباريات بعدما أصبح لاعبا داخل صفوف الفريق، عكس الموسم الماضى الذى كان يشارك مع الإتحاد وهو على ذمة الزمالك .

وعقب التعاقدات القوية التى أبرمها مجلس إدارة المصرى فى الفترة الأخيرة خاصة الهجومية منها ربما تكون دافع قوى لظهور أحمد رفعت بشكل جيد خاصة وأن سيكون لديه عدد من اللاعبين يعتمد عليهم فى بناء الهجمات وهو ما سيجعله حرا ويسهل من مهمته فى بناء الهجمات