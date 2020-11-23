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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع في نصف نهائي الكأس حيث يلعب الفريق الأبيض مباراة نصف النهائي الأولى أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء 1 ديسمبر الساعة 5.00 مساءً بملعب استاد الجيش ببرج العرب. موعد مباراة الزمالك ضد طلائع في نصف نهائي الكأس

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع في نصف نهائي الكأس وخطف الزمالك المقعد الأخير بالمربع الذهبي بعد الفوز 2-1 أمام نادي مصر في لقاء امتد للأشواط الإضافية، بملعب استاد السويس الجديد. موعد مباراة الزمالك ضد طلائع في نصف نهائي الكأس

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع في نصف نهائي الكأس حيث أكمل الأهلي والزمالك المربع الذهبي لمسابقة كأس مصر موسم 2019/2020، بعد انتهاء أخر ما تبقى من مباريات ربع نهائي البطولة.

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