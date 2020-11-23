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جدة - عمرو شويل موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر الجارى على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



يلتقى الزمالك ضد الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة الموافق 27 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى، وتذاع المبارة على قناة أون تايم سبورت الأرضى، وقناة بين سبورت صاحبة النقل الحصرى للبطولة.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر الجارى على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية. موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 يلتقى الزمالك ضد الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة الموافق 27 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى، وتذاع المبارة على قناة أون تايم سبورت الأرضى، وقناة بين سبورت صاحبة النقل الحصرى للبطولة. يلتقى الزمالك ضد الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة الموافق 27 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى، وتذاع المبارة على قناة أون تايم سبورت الأرضى، وقناة بين سبورت صاحبة النقل الحصرى للبطولة. موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى. موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين. سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

موعد مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا 2020



تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.