شكرا لقرائتكم باسم على يفاضل بين عدة عروض لتحديد وجهته فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل باسم على الظهير الأيمن للنادى الأهلى، بين عدة عروض لتحديد وجهته فى الموسم الجديد، بعدما أبلغ اللاعب الإدارة الحمراء بقراره برفض الاستمرار مع الجونة وتلقى باسم على عروضاً من عدة أندية أبرزها البنك الأهلى والمقاولون العرب، غير أن اللاعب أبدى رغبة فى العودة إلى المقاولون من جديد للمشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الفريق.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي مؤخراً جلسة مع لاعبي الفريق الذين انتهت إعاراتهم، وهم صلاح محسن وناصر ماهر "سموحة" ومحمد شريف "أنبي" وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان "الجونة" وجاءت عودة الخماسي بعد تقديم مستويات طيبة مع الأندية التي تمت إعاراتهم إليها، حيث عقد الخماسي جلسة مع سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة.

فيما ، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى انطلق أمس، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي ، وأجرى الرباعى مسحة طبية مع الفريق وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون فى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائى الأفريقي.