تكليف محمد فضل بتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، تكليف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة ليكون مسؤولًا عن تنظيم المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي بين الأهلي والزمالك.

وذكر إتحاد الكرة المصري في بيان رسمي :”كلفت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، محمد فضل عضو اللجنة كمسؤول عن تنظيم المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الأفريقي المقرر إقامتها بإستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم“.

وإجتمع فضل اليوم مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وكان محمد فضل تولى منصب المدير التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر في 2019.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بفوزه على الوداد المغربي 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الزمالك بفوزه على الرجاء 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.