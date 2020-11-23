شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت» يوضح الحالة التي تجبر الكاف على تأجيل مواجهة الزمالك والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لايفكر في تأجيل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك حالة واحدة فقط، تجبر الكاف على تأجيل المباراة النهائية، وهى تسجيل 5 حالات كورونا داخل أي فريق.

وأوضح هاني حتحوت، إنه حال وجود 5 إصابات في الفريق الواحد، فمن حق النادي التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي والذي بدوره سيقوم بدراستها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكد «حتحوت» أن حالات الإصابة في الفريقين لاتدعو للقلق، لاسيما أن هناك 3 لاعبين فقط، مصابين بالفيروس التاجي بالأهلي، وواحد فقط بالزمالك.

وأضاف أن الجماهير المصرية، على موعد مع مواجهات محتملة بين القطبين في 3 بطولات مختلفة، الأولى النهائي الأفريقي، والثانية هو نهائي كأس مصر.

كما أوضح «حتحوت»، أن تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر، يضعه في مواجهة ثالثة أمام الأهلي على لقب كأس السوبر المصري.