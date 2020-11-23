عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب معلول.. عمر خربين يعلن اعتزاله الدولي مؤقتا

الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن عمر خربين، نجم الهلال السعودي، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بشكل مؤقت، بسبب التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري.



وكان معلول قد قرر طرد عمر خربين من معسكر المنتخب السوري الذي أقيم الأسبوع الماضي، قبل خوض المباراة الودية أمام أوزربكستان، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية.

عمر خربين تحدث في تصريحات تليفزيونية عن الخلافات التي جمعت بينه وبين نبيل معلول، مؤكدا أنه لن يشارك مع نسور قاسيون طوال تولي الأخير المسؤولية الفنية.

وقال نجم الهلال في تصريحات تليفزيونية: "لم أتحدث من قبل عن أي خلاف سابق، لكن سأتحدث نتيجة اللغط الكبير المنتشر في الوقت الحالي".

وأوضح: "تحدثت مع نبيل معلول وسألته عن سبب استبعادي من المنتخب، فأجابني أنها أمور متراكمة، منها أنني طلبت بعض الثلج في المعسكر، وأنني طلبت من المدرب المساعد اللعب خلف المهاجم".

وأضاف: "أوضحت له أنني أقترح ولا أفرض رأيي، ولكنه أبلغني أنه استاء من تصريحات المدير الإداري حول سبب الخلاف".

وكان عساف خليفة، المدير الإداري للمنتخب السوري، قد كشف في وقت سابق عن سبب الخلاف بين نبيل معلول وعمر خربين، حيث أكد أن الأخير يتدخل في الأمور الفنية.

وواصل خربين حديثه: "معلول لم يحترمني، كان الأفضل أن يتحدث معي مباشرة، ولكن لم يتحدث أي مسؤول حول الأمر معي، حتى رئيس الاتحاد السوري".

من ناحية أخرى، وجه مهاجم الهلال اتهامات خطيرة إلى المدرب التونسي، حيث أكد أنه كان يسب اللاعبين بأمهاتهم داخل المعسكر.

وأكمل: "أبلغت معلول أنني لن أنضم للمنتخب طالما كان موجودا، لأنني لم أجد منه أي شيء إيجابي تجاهي أو تجاه المنتخب".

وأتم: "هل هناك مدرب يسب اللاعبين بأمهاتهم؟ هو لا يسب كل اللاعبين، بل فقط الصغار منهم".

يُذكر أن عمر خربين يعتبر أحد أبرز نجوم المنتخب السوري إلى جانب عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، وكان قريبا من قيادته للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، غير أنه فشل في ذلك عقب الهزيمة أمام أستراليا.