شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيكا: مباراة الديربي لا تخضع لمقاييس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال المدرب الوطني محمد الحسيكا، إن أنظار الجميع اليوم ستتجه إلى ملعب الملك فهد بالرياض لمشاهدة الهلال والنصر. وأضاف أن اللقاء يعتبر مهما للنصر أكثر من الهلال كونه خسر ثلاث جولات ماضية، ولكن هبوط أداء الفريق على المستوى الفردي والجماعي لا يعني عدم ظهور النصر اليوم بمستوى جيد لأن مباريات الديربي لا تخضع لأي مقاييس، فهي مباراة مختلفة عن أي مباراة، فالنصر استقطب لاعبين محليين على مستوى عال، يملكون القدرة على عمل الفارق في المستوى الفني، ولديه لاعبون كبار قادرون على صنع الفارق في المباراة.

وقال: لقاء اليوم هو طريق عودة النصر للمنافسة في حال الفوز، كونه سيوقف المتصدر.

وعن الهلال قال: بلا شك قوة الهلال في الأطراف بوجود سالم وكاريو وجبهة العمق المتمثلة في جيوفينكو وسلمان وغوميز، التي يساندها الشهراني والبريك بقوة وفعالية، وبالتأكيد لن تكون مهمتهما سهلة بوجود ظهيري الجنب المميزين دفاعياً في النصر الذي يُسانَد بشكل مميز.

وأضاف: الوسط النصراوي ينتظره عمل كبير في مباراة الليلة لإغلاق الوسط الهلالي الذي يعد أفضل الخطوط على الإطلاق. وقال: دفاع النصر قد يتأثر بغياب مادو ومايكون، ولكن ما يميز الفريق النصراوي القوة الهجومية بوجود الهداف الخطير حمدالله، وصانعي اللعب الثنائي مرابط ومارتينيز اللذين يتفوقان بشكل كبير في صناعة الأهداف، مشيراً إلى أن الهلال سيتأثر بغياب الحارس عبدالله المعيوف كونه الحارس الأساسي لوقتٍ طويل. وأضاف: إذا تأكد غياب الثنائي سالم وياسر فإن الفريق سيتاثر فنياً، ولكن المدرب الهلالي سيحاول إيجاد البديل المناسب.

واختتم حديثه بقوله: أتمنى أن نشاهد لقاء مثيراً فنياً ينتظره الكثير من عشاق المستديرة على الصعيد العربي.

‫