شكرا لقرائتكم اليوم.. المقاولون ينهى استعداداته فى الجبل الأخضر قبل السفر إلى جيبوتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأثنين، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، تدريباته اليوم الأثنين، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، قبل السفر إلى جيبوتى لخوص مباراة أرتا سولار بالكونفدرالية، والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى فى ذهاب كور ال 64 ببطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يترأس محسن صلاح رئيس النادى، بعثة الفريق، وكان رامى ربيع قد سافر قبل البعثة للإطمئنان على الترتيبات اللازمة وفندق إقامة الفريق، حيث يسافر المقاولون مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء قبل الهبوط فى أثيوبيا ثم استئناف الرحلة إلى جيبوتى.

فى سياق متصل، كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، الخميس الماضى، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخراً للاطامئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت المسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج، وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64.

وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك. وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.