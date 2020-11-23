نادي الحمام يضم لاعب الأهلي السابق

نجح نادي الحمام في التعاقد مع علي أبو العلا لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين ليبدأ مشوار جديد مع الفريق المطروحي. ووقع أبو العلا على عقود انتقاله لصفوف الحمام في حضور مسؤولي ناديه الجديد ووكيله صادق عبدالقادر لمدة موسمين جديدين. في حضور مسؤولي ناديه الجديد ووكيله صادق عبدالقادر لمدة موسمين جديدين. ولعب أبوالعلا في الأهلي 10 سنوات حيث تدرج في مراحل الناشئين المختلفة حتى رحل عن الفريق الأحمر إلى جانب مشاركته ضمن صفوف فريق سموحة لمدة موسمين. وينشط علي أبوالعلا في مركز الوسط المدافع ولعب لمنتخب مصر مواليد 1998 من قبل ويعد من المواهب الكبيرة في جيله.

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