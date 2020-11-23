كشف أسامة عبدالكريم، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبي، عن مكاسب الفراعنة من وديتي كوريا الشمالية والبرازيل.
وأكد أسامة عبدالكريم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " مواجهتي كوريا والبرازيل خير تجهيز لأولمبياد طوكيو".
وتابع: " حراسة مرمى المنتخب الأولمبي بخير ومبارتي كوريا والبرازيل طمنوني، وسعيد برضا الجماهير في الشارع على أداء المنتخبالأولمبي".
كشف أسامة عبدالكريم، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبي، عن الاستفادة من الفوز على المنتخب البرازيلي في الودية التي أقيمت في الفترة الماضية استعدادًا لأولمبياد طوكيو.
وأكد أسامة عبدالكريم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفوز على البرازيل سيكتب في
وتابع: "منتخب البرازيل هو من طلب مواجهة الفراعنة دون أعباء مالية".
وكشف أسامة عبدالكريم، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبي، مدى استفادة الفراعنة من تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا.
وأكد أسامة عبدالكريم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " تأجيل أولمبياد طوكيو في صالحنا لتجهيز جميع اللاعبين".
وأوضح: "كان هناك بعض الإصابات والغيابات في صفوف منتخب مصر وتأجيل البطولة في صالحنا لاستعادة بعض اللاعبين المهمين الذين كانوا يعانوا من الإصابة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المنتخب الأولمبي: مواجهتي كوريا والبرازيل خير تجهيز لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.