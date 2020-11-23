لجنة مكافحة كورونا يوضح امكانية إصابة لاعبي الأهلي بعد مخالطة كهربا وسليمان

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن إحتمالية إصابة لاعبين أخرين في صفوف النادي الأهلي بفيروس كورونا بسبب مخالطة

كهربا ووليد سليمان.

وأكد الدكتور حسام حسني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع

ياسين على قناة "النهار": "من الممكن أن يكون كهربا وسليمان السبب في إصابة لاعبين أخرين في الأهلي".

وأوضح: "العزل السليم وإتخاذ الإجراءات الإحترازية هو الذي سيحافظ على اللاعبين ولا يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا".