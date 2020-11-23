أرتيتا غاضب من بيبي بسبب تهوره ويحمله مسؤولية ضياع الثلاث نقاط على آرسنال

هاجم المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا لاعبه الإيفواري نيكولاس بيبي، عقب مباراة ليدز يونايتد.

وتعرض بيبي للطرد في المباراة التي حل فيها آرسنال ضيفًا على ليدز يونايتد، مساء اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وطرد بيبي مباشرة في الدقيقة 52، بعد عودة حكم اللقاء أنتوني تايلور لتقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”.

حيث دخل بيبي في احتكاك مع لاعب ليدز يونايتد، إزجيان أليوسكي؛ سرعان ما تطور لمشادة لفظية ليقوم الجناح الإيفواري بنطح اللاعب المقدوني في رأسه ليسقط الأخير أرضًا.

ورغم أن حكم اللقاء لم يشاهد تلك الواقعة، لكن الطاقم المساعد في غرفة تقنية الفار أشار عليه بضرورة رؤيتها عبر الشاشة المتواجدة في ملعب اللقاء، إيلاند رود.

وتأكد الحكم من ارتكاب لاعب آرسنال لخطأ بعد أن أوقف اللعب، ليقوم بإشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه بيبي، وهو ما زاد من متاعب الجانرز، كما ينتظر اللاعب الإيفواري عقوبة بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات.

وباتت شباك آرسنال تحت التهديد من بعد طرد بيبي في الدقيقة 52، حيث تصدت العارضة لثلاث كرات خطيرة من لاعبي ليدز يونايتد.

بدوره عبر أرتيتا عن غضبه من بيبي بسبب تهوره، مشيرًا أنه تسبب في إضعاف موقف الفريق خلال المباراة، مؤكًدا أن ذلك يجب ألا يحدث من لاعب يلعب في مثل هذا المستوى، قائلًا: “هذا غير مقبول، لا يمكنك فعل ذلك وأنت تلعب في هذا المستوى”.

فيما أثنى المدرب الإسباني على تماسك لاعبيه عقب الطرد الذي تعرض له بيبي، مؤكدًا أنهم أثبتوا أنهم يمتلكون شخصية قوية، مضيفًا: “لقد أحببت حقًا شخصية اللاعبين عندما خذل بيبي الفريق، وكيف تماسكنا وقمنا بفعل ما كان علينا القيام به”.

واختتم: “كانت لدينا دقيقة أو اثنين للفوز بالمباراة، لكن الطرد جعل الأمر صعبًا بالفعل”.

ورفع آرسنال رصيده بعد هذا التعادل إلى 13 نقطة، في المركز الحادي عشر، بينما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.