إبراهيموفيتش يوصل التألق ويقود ميلان لعبور نابولي 

تألق زلاتان إبراهيموفيتش مرة جديدة وقاد فريقه ميلان للفوز على مستضيفه نابولي 3-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل إبرا ثنائية لميلان من رأسية محكمة في الدقيقة 20، ومتابعة داخل منطقة الجزاء 54.



ورغم تقليص البلجيكي درايس ميرتينز الفارق لمصلحة نابولي، إلا أن أماني الفريق الجنوبي بالعودة تلقت ضربة قوية بطرد تيموي باكايوكو 65.



وقبل النهاية بثوانٍ معدودات وقع النرويجي البديل ينس بيتر هاوغي على الثالث لميلان بعد مهارة مميزة وإنهاء رائع.



وصار رصيد ميلان 20 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 14في المركز السادس.



على ملعب "سان باولو" وبعد هزيمة قاسية على أرضه أمام ليل الفرنسي 0-3 في "يوروبا ليغ" ثم التعادل في الدوري في "سان سيرو" أيضا أمام هيلاس فيرونا 2-2، جدد ميلان الموعد مع الانتصارات بفضل إبراهيموفيتش الذي سجل الهدفين، الأول بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية من الفرنسي تيو هرنانديز (20)، والثاني بركبته بعد عرضية من الكرواتي أنتي ريبيتش (54).



وانفرد إبراهيموفيتش مجدداً في الصدارة بفارق هدفين عن نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفه العاشر في ثماني مباريات، ووحدهما الهولندي ماركو فان باستن (12 موسم 1992-1993) والسويدي غونار نوردال (10 موسم 1950-1951) سجلا أكثر منه في 8 مراحل بحسب "أوبتا" للإحصاءات.



والأهم من ذلك، أن ميلان الذي غاب عنه مدربه ستيفانو بيولي ومساعده جاكومو موريلي لإصابتهما بفيروس كورونا، حقق فوزه الأول على أرض نابولي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010 حين فاز 2-1 بهدفي البرازيلي روبينيو وإبراهيموفيتش بالذات، وبقي متصدراً برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين أمام مفاجأة الموسم ساسوولو.

المصدر: بي إن سبورت