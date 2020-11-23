تحديد موعد السوبر الأفريقي.. والكاف يحسم موقف الجماهير من نهائي القرن

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد النسخة المقبلة لكأس السوبر الأفريقي.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن يوم الجمعة الماضي، استضافة مصر للنسخة المقبلة من كأس السوبر الأفريقي بدلا من دولة قطر.

وأوضح فضل في تصريحات تلفزيونية أن مباراة السوبر الأفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس السوبر الأفريقي ستجمع نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية مع الفائز من نهائي دوري الأبطال والذي سيجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك وذلك يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وفيما يخص الحضور الجماهيري لنهائي القرن بين الأهلي والزمالك، كشف فضل عن القرار النهائي للاتحاد الأفريقي في هذا الموضوع.

وقال فضل: "الكاف وافق على حضور ما بين 5 و10 آلاف متفرج للمباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد عدة مناقشات جرت في هذا الشأن".

وأتم: "ولكن القرار النهائي سيكون بيد الجهات الأمنية المصرية، علما أننا شددنا للكاف على اتباعنا جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا حال حضور الجماهير".

جدير بالذكر أنها المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أفريقيا التي تجمع فيها المباراة النهائية فريقين من نفس البلد.