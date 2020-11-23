شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × ليستر سيتي: «جوتا» يدخل التاريخ ورقم قياسي جديد للريدز مع «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول انتصارًا كبيرًا على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في مباراة ضمن مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج، ليرتقي الريدز إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة مناصفة مع توتنهام، المتصدر الحالي، ويتجمد رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة متلقيين خسارتهم الأولى خارج قواعدهم في الدوري هذا الموسم (بعد 4 انتصارات متتالية).

وحقق ليفربول رقمًا قياسيًا على مستوى النادي بعد أن حافظ على سلسلة الـ لا هزيمة في ملعب أنفيلد والتي امتدت اليوم إلى 64 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري (فاز في 53 وتعادل في 11)، ليحطم رجال المدرب يورجن كلوب الرقم القياسي السابق للنادي الذي كان تحقق خلال الفترة بين 1978 إلى 1981 تحت قيادة المدرب الأسطوري بوب بيزلي (63 مباراة متتالية دون خسارة).

وعلى الرغم من صعوبة المنافس إلا أن ليفربول ظهر بشكل قوي للغاية من البداية للنهاية، وبجانب تسجيلهم لـ 3 أهداف فأن أصحاب الأرض أهدروا كذلك 6 فرص محققة للتهديف، ليفلت الثعالب من خسارة اثقل بفضل اضاعة أصحاب الأرض للفرص وبفضل تألق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الذي تصدى لـ 8 كرات.

وبدأ ليفربول بالتقدم بعد 20 دقيقة عن طريق هدف عكسي سجله مدافع ليستر سيتي، جوني إيفانز، في شباك فريقه، ليكون المدافع الأيرلندي الشمالي قد سجل 6 أهداف عكسية خلال مسيرته في البريميرليج، وهو سجل لا يفوقه سوى 3 لاعبين فقط خلال تاريخ المسابقة.

وعزز ديوجو جوتا تقدم الريدز في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مسجلًا للمباراة الرابعة على التوالي في ملعب أنفيلد في البريميرليج، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 4 مشاركات له على ملعب الفريق في الدوري.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث للريدز، ليكون البرازيلي قد سجل في ملعب أنفيلد هذا الموسم ضعف عدد الأهداف التي كان سجلها الموسم الماضي باكمله في الدوري (سجل هدفين في 5 مباريات على ملعب أنفيلد هذا الموسم مقابل هدف واحد فقط في 19 مباراة خلال الموسم الماضي بأكمله).