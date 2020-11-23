شكرا لقرائتكم خبر عن «فضل» يكشف تطورات حضور الجماهير نهائي دوري الأبطال.. وموعد السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، خروج مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة بشكل يليق باسم مصر.

وقال، في مداخلة هاتفية عبر صدى البلد: «أرسلنا توصيتنا برغبتنا في حضور عدد 10 آلاف متفرج للنهائي، وننتظر الرد خلال 48 ساعة».

وعن دخول الصحفيين، أكد أن هذا الأمر يعود لـ«الكاف»، والذي خصص وسائل الكترونية للتسجيل، ومن ثم يختار الأنسب منهم للحضور.

وعن إصابة أحمد عبدالله، بفيروس كورونا قال: «تحدثت معه واطمئنيت على حالته، مشيرًا بأنهم في اتحاد الكرة يقومون بإجراء المسحات واختبارات الفيروس بشكل مستمر».

واردف: «غدًا سوف نعلن عن لوجو الدوري المصري بشكل رسمي، مشيرًا بأن قرعة دوري الموسم الجديد لن تكون موجهة».

وتابع: «الموسم القادم استثنائي، واقترحنا إقامة المسابقة من دور واحد، مشيرًا بأن فترته بالجبلاية تنتهي بـعد 9 أيام ولكنه يضع خطة جيدة لمن يليه».

واتم كلماته: «السوبر الأفريقي سيقام يوم 10 ديسمبر».