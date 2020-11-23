شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في برشلونة بعد احتمالية غياب بيكيه عن «كامب نو» 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار لويس ريبول، مدير مركز ريبول ودي برادو للتميز الطبي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مخاوف برشلونة، بعدما كشف عن مدة الغياب المحتملة لمدافع الفريق جيرارد بيكيه. وخرج بيكيه مصابا في الركبة في الدقيقة 62 من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا أمس التي انتهت بفوز الروخيبلانكوس 1-0.
وقال "ريبول"، إن إصابة بيكيه، قد تبعده 3 أشهر ونصف عن الملاعب «في حالة إذا ما استدعى الأمر فقط إعادة بناء الرباط الجانبي الداخلي للركبة». وتابع: «بينما قد تمتد ما بين 6 و8 أشهر»في حالة القيام بنفس الأمر مع الرباط الصليبي الأمامي«.
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