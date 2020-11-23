شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الزمالك بدون بن شرقي «مش بيشوف قدامه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر قناة «النهار»: «أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش هيشوف قدامه طول الماتش».

وتابع: «أما على معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة على معلول من أجل مواجهة قوى النادي الأهلي في المباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة».