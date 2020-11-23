شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الزمالك بدون بن شرقي «مش بيشوف قدامه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال ضياء السيد في تصريحات عبر قناة «النهار»: «أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش هيشوف قدامه طول الماتش».
وتابع: «أما على معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة على معلول من أجل مواجهة قوى النادي الأهلي في المباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة».
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