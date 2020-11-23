شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش يخضع لفحوصات طبية بعد سقوطه في معركة نابولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، لفحوصات طبية صباح اليوم الاثنين بعدما خرج مصابًا خلال لقاء فريقه أمام منافسه نابولي والتى فاز فيها الروسونيري بثلاثية لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
وأشار موقع «لاجازيتا» الإيطالي، لخضوع المهاجم السويدي المخضرم لفحوصات طبية اليوم، لمعرفة سبب سقوطه داخل المستطيل الأخضر خلال لقاء نابولي.
وكان النجم السويدي قد تمكن من تسجيل هدفين لفريقه، في شباك نابولي، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، في صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو، هذا الموسم، بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر زلاتان إبراهيموفيتش يخضع لفحوصات طبية بعد سقوطه في معركة نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.