شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش يخضع لفحوصات طبية بعد سقوطه في معركة نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، لفحوصات طبية صباح اليوم الاثنين بعدما خرج مصابًا خلال لقاء فريقه أمام منافسه نابولي والتى فاز فيها الروسونيري بثلاثية لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وأشار موقع «لاجازيتا» الإيطالي، لخضوع المهاجم السويدي المخضرم لفحوصات طبية اليوم، لمعرفة سبب سقوطه داخل المستطيل الأخضر خلال لقاء نابولي.

وكان النجم السويدي قد تمكن من تسجيل هدفين لفريقه، في شباك نابولي، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، في صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو، هذا الموسم، بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.