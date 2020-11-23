شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسني: اللاعب سيشارك مع ليفربول في المباراة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، آخر تطورات حالة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشان الإصابة بفيروس كورونا. وأكد الدكتور حسام حسني، في تصريحات على قناة «النهار»: «محمد صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية». وتابع: «محمد صلاح تدرب مع مستبعدين ليفربول اليوم ويشارك مع الريدز في المباراة القادمة». الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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