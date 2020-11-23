شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التجمع الرابع لمنتخبي الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق التجمع الرابع ضمن المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية، الأول والآنسات تحت 20 سنة استعدادًا لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وحضر مران اليوم الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية، والمشرف على الكرة النسائية حرصًا منها على متابعة آخر الاستعدادات.

ومن المقرر أن يختتم التجمع الرابع، يوم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ التجمع الأخير في المعسكر المفتوح يوم الجمعة 27 نوفمبر ويختتم يوم الاثنين 30 نوفمبر.