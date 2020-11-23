شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يكشف ما قاله محمد الشناوي عن حالته الصحية بعد مخالطته مصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد الشناوي، حارس منتخب مصر وفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا وحالته جيدة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم 27 نوفمبر والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

وأضاف ضياء السيد، في تصريحات عبر قناة «النهار»: «قابلت محمد الشناوي منذ أيام وقالي إنه خالط عدد من اللاعبين المصابين ولكنه بخير بعدما أجرى مسحتين فور العودة إلى القاهرة قادمًا من توجو».

وأنهى نجم الأهلي السابق تصريحاته: «محمد الشناوي قالي ساخرًا أنا بعمل مسحة كل 3 ساعات يا كابتن ولكني الحمد لله بخير ولا أعاني من إصابة ولا أية أعراض».