شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع مدافع نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي اسوان عن تعاقده مع اللاعب محمود شبانة مدافع فريق نادي مصر للانضام إلى صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي. ووقع اللاعب على عقد مع الفريق يمتد لموسمين قادمين. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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