شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتساحه ليستر سيتي بثلاثية.. ليفربول لم يخسر على أرضه منذ 64 مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما اكتسح ليستر سيتي بثلاثية دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب «أنفليد» معقل «الريدز».

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، حطم ليفربول رقمه القياسي لعدد المباريات المتتالية بعقر داره، التي خاضها في الدوري الممتاز دون أن يتلقى الخسارة، برصيد 64 مباراة، والتى تترواح مابين 53 مباراة حقق فيها ليفربول الفوز، و11 آخرين تعادل. يذكر أن الريدز ارتقوا للمركز الثاني بهذا الفوز، برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر توتنهام.