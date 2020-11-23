شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي.. جدول ترتيب الفرق فى الدوري الانجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل مباراة ليفربول وليستر سيتي وانتهت بفوز ليفربول بثلاثة اهداف مقابل لاشئ واقيمت ايضا اليوم مباراة ليدز يونايتد والارسنال وانتهت بالتعادل السلبي وايضا اقيمت مباراة فولام ايفرتون وانتهت لصالح ايفرتون 3 مقابل 2 لفولام وفيما يلى جدول ترتيب الفرق فى الدورى الانجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم موضحا به عدد المبارات والنقاط وعدد مبارايات الفوز والتعادل والخسارة : الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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