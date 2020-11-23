شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يسقط ساسولو من عرش الكالتشيو بثلاثية في شباك نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ميلان انتصارا عريضًا على منافسه نابولي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

سجل زلاتان إبراهيموفيتش (2) وبيتر هاوجي أهداف ميلان في الدقائق 20 و54 و90، فيما أحرز درايس ميرتينز هدف نابولي بالدقيقة 63.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الكالتشيو، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة بالمركز السادس.