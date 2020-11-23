شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يرفع اسمي نجميه من قائمة الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي النادى الأهلى قرروا رفع اسم الثنائى محمود متولى مدافع الفريق وزميله لاعب الوسط محمد محمود من قائمته في الموسم الجديد. وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن ذلك يأتى في ظل إصابة اللاعبين لمدة طويلة وعدم استفادة الفريق من جهودهما خلال الموسم الجديد.

وأضاف: «متولى يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبى ومحمد محمود من إصابة في الغضروف». الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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