شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: «باتشيكو» يطالب الزمالك بالاستغناء عن 5 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك يخطط للاستغناء عن مجموعة من اللاعبين عقب نهائي دورى أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الفارس الأبيض والأهلى مساء الجمعة المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «باتشيكو طلب الاستغناء عن الخماسى محمد حسن وكريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عبدالسلام ومحمود عبدالعزيز».