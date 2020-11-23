شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن سلبية مسحة محمد صلاح.. تعرف على موعد عودته لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها النجم المصري محمد صلاح، الأحد، محددًا موعد عودته لتدريبات الفريق.

وقال «كلوب»، عقب مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز: «لقد اتت مسحة صلاح سلبية اليوم».

وأضاف عن موعد عودته المنتظرة: «غدًا لدينا مسحة الاتحاد الأوروبي من أجل دوري أبطال أوروبا، وهو الآن يمكنه التدرب معنا غدًا، هذا كل شئ».

ويستعد ليفربول لمواجهة نادي أتالانتا الإيطالي، الأربعاء القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.