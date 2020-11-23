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يورجن كلوب يعلن سلبية مسحة محمد صلاح.. تعرف على موعد عودته لليفربول

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي الإنجليزي، سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها النجم المصري محمد صلاح، الأحد، محددًا موعد عودته لتدريبات الفريق.

وقال «كلوب»، عقب مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيف في الممتاز: «لقد اتت مسحة صلاح سلبية اليوم».

وأضاف عن موعد عودته المنتظرة: «غدًا لدينا مسحة الاتحاد الأوروبي من أجل ، وهو الآن يمكنه التدرب معنا غدًا، هذا كل شئ».

ويستعد ليفربول لمواجهة نادي أتالانتا الإيطالي، الأربعاء القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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