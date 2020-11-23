شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري.. هل يزور شباك براند ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأمل الجماهير الهلالية في أن يمنح المهاجم صالح الشهري فرصة المشاركة في لقاء الديربي اليوم، ليمنح فرصة زيارة شباك النصر، حيث سبق له وأن شارك خلال لقاء سابق لمدة عشرين دقيقة فقط، خلال مواجهة الفريقين الموسم الماضي، وشارك الشهري لمدة 15 دقيقة في لقاء قطبي الرياض في الدور الأول من الدوري، في الموسم الماضي، واكتفى بالظهور 5 دقائق في مواجهة الدور الثاني، ويطمح أن يمنحه الجهاز الفني الفرصة الكافية لإبراز قدراته، خاصة أنه يمر بأفضل فتراته.



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