شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والنصر يشعلان «قمة الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عودة لن تكون عادية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقف دام أسبوعين، إذ ستقام 6 لقاءات من العيار الثقيل مساء اليوم (الإثنين)، وذلك في انطلاقة «جولة قمة الرياض»، ويأتي في مقدمتها ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وكذلك الكلاسيكو المنتظر بين الأهلي وضيفه الشباب، وفي المجمعة يضرب الاتحاد موعداً مع الفيصلي، فيما يلتقي العائدان القادسية والباطن في الدمام، ويستضيف ضمك فريق العين، ويحل أبها ضيفاً على الرائد.

ديربي الرياض في «قمة الرياض»

على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يلتقي المتصدر الهلال بجاره النصر في قمة جولة قمة الرياض وذلك عند الساعة 8:15، ويدخل الهلال هذا اللقاء متصدراً للدوري برصيد 10 نقاط، إذ لعب 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في لقاء ولم يخسر، له 6 وعليه هدف وحيد كأقوى خط دفاع في الدوري، فيما يحتل النصر المركز الـ13 بـ3 نقاط، أحرزها في الجولة الماضية بفوزه على القادسية بعد أن خسر في اللقاءات الـ3 الأولى في الدوري، وله 4 أهداف وعليه 5 أهداف، ويعد لقاء الليلة تحديا قويا للنصر لمواصلة نهوضه من كبوته، فالخسارة ستزيد معاناته في العودة السريعة لمراكز القمة، أما الهلال فسيسعى لمواصلة انطلاقته المثالية في الدوري والمحافظة على الصدارة.

كلاسيكو الصدارة يجمع الراقي بالليث

فارق النقطة والبحث عن الصدارة يشعل لقاء الليلة الذي سيجمع الأهلي ثالث الدوري بضيفه الشباب وصيف الدوري وذلك عند الساعة 6:15 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويدخل الليث هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني وفي رصيده 10 نقاط، إذ لعب 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في لقاء ولم يخسر، له 8 أهداف وعليه 4 أهداف، أما الراقي فإنه يأتي بعد الشباب بفارق نقطة، إذ يحتل المركز الثالث ويملك 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وخسارة وحيدة ولم يتعادل الفريق إلى الآن، وله من الأهداف 4 وعليه مثلها.

والتقى الفريقان في 24 مواجهة في دوري المحترفين اقتسما فيها الفوز والخسارة والتعادل، إذ فاز كل منهما في 8 لقاءات وتعادلا في 8 لقاءات أيضاً، وأحرز هجوم الأهلي 39 هدفاً، فيما أحرز هجوم الشباب 32 هدفاً.

العميد يبحث عن فوز طال غيابه

برغبة القفز لمراكز المقدمة، يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي وذلك عند الساعة 5:45 على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ويدخل فريق الفيصلي رابع الدوري برصيد 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين ولم يخسر إلى الآن، وله من الأهداف 5 وعليه 3 أهداف، أما الاتحاد فإنه يحتل المركز الـ10 برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين وخسارة، وله من الأهداف 6 وعليه 5 أهداف.

ورغم أن التاريخ يقف بجانب العميد إلا أن الاتحاد لم يحقق أي انتصار على الفيصلي في السنوات الـ3 الأخيرة في دوري المحترفين، وكان آخر انتصار للاتحاد عام 2016، إذ التقى الفريقان في 20 مباراة سابقة بدوري المحترفين، تمكن العميد من تحقيق الانتصار في 8 مناسبات، بينما حقق العنابي الانتصار في 7 مواجهات، وسيطر التعادل على 5 لقاءات، وأحرز هجوم الاتحاد 39 هدفاً فيما تمكن هجوم الفيصلي من إحراز 33 هدفاً.

العائدان يبحثان عن التاسعة

على استاد الأمير فهد بن محمد بالدمام، يستضيف القادسية نظيره الباطن، وهما العائدان لدوري المحترفين، وذلك عند الساعة 5:25، يدخل الفريقان بظروف متشابهة، إذ يملك كل منهما 6 نقاط حصداها من فوزين وخسارتين، ويتفوق الباطن الذي يحتل المركز الـ7 بفارق الأهداف، إذ له 6 وعليه 4 أهداف، أما القادسية صاحب المركز الـ9 فله من الأهداف 4 وعليه 5 أهداف، وسبق أن تقابل الفريقان في 6 لقاءات في دوري المحترفين، ويتفوق الباطن بانتصارين مقابل انتصار وحيد للقادسية وتعادلا في 3 لقاءات، وأحرز هجوم الباطن 9 أهداف، فيما سجل هجوم القادسية 6 أهداف.

صراع القاع يجمع ضمك بالعين

في أول مواجهة لهما في دوري المحترفين، يبحث فريقا ضمك وضيفه العين عن انتصارهما الأول في الدوري لهذا الموسم، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 3:30 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، إذ يدخل فريق ضمك هذا اللقاء محتلاً المركز الـ15 برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل في الجولة الماضية، فيما تلقى 3 هزائم في أول 3 جولات، وله من الأهداف 3 وعليه 7، بينما يدخل فريق العين هذا اللقاء برصيد خال من النقاط، بعد أن تلقى 4 هزائم، ورغم ما يقدمه الفريق من مستوى جيد إلا أن الحظ وقلة الخبرة أضاعا عدة نقاط على الفريق الذي يحتل المركز الـ16 والأخير وله من الأهداف 6 وعليه 11 هدفاً.

أبها يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي الرائد خامس الترتيب بضيفه أبها صاحب المركز الـ12 عند الساعة 3:15، ويدخل فريق الرائد هذا اللقاء برصيد 7 نقاط وفي المركز الـ5 متساوياً مع الفتح، حصدها من فوزين وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 9 وعليه 8، فيما يملك أبها في رصيده 4 نقاط حصدها من انتصار وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 4 وعليه 7، وسبق أن التقى الفريقان في 6 مواجهات في دوري المحترفين، انتصر الرائد في 4 منها وتعادلا في لقاءين ولم يحقق أبها أي انتصار على الرائد في دوري المحترفين، وأحرز الفريقان 17 هدفاً في تلك اللقاءات كان نصيب هجوم الرائد منها 11 هدفاً فيما أحرز هجوم أبها 6 أهداف.