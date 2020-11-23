«المثير للجدل» يضبط «قمة العاصمة»

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جدة - خالد شويل - ضم فريق الاتحاد لكرة الماء بطولة النخبة إلى الدوري، بعد فوزه على القادسية بنتيجة (12-6) ذهابا و(14-15) إيابا، في المباراتين النهائيتين على مسابح وزارة الرياضة بجدة، إذ أثبت الاتحاد تفوقه في اللعبة لهذا الموسم، وحصل حارس الاتحاد ياسر برناوي على كأس أفضل حارس في البطولة، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب ليونس المريحل من القادسية، وقام نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم الزهير، بتتويج الفائزين، حيث أبدى ارتياحه لمستوى الفرق، مطالبا الأندية بدعم اللاعبين وتطوير مستوياتهم، خاصة أن البطل والوصيف أمامهما مشاركة آسيوية في العام القادم، مهنئا إدارة نادي الاتحاد بتفوق فريقها، ومتمنيا للفرق الأخرى حظا أوفر في البطولات القادمة.

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