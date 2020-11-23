الخالد: ديربي من الوزن الثقيل

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أما النصر فيتميز بروحه المتجددة التي يقودها بيتروس، وتنظيم الخيبري والصليهم، وروح التحدي لدى أفراد الفريق للحاق بالمنافسة التي يستحقها فعلاً، مع وجود حارس مطمئن جدا.. لكن يعاني النصر في العمق الدفاعي، وتباعد الخطوط وعدم جاهزية بعض اللاعبين البدنية بسبب الظروف، مع تميز في ظهيري الجنب وقوة في الأطراف بوجود إمرابط والغنام، وقدرة حمد الله التهديفية العالية جداً الذي اتضحت أهميته في غيابه عن المباريات الماضية.
وأضاف: المباراة فيها تكافؤ واضح وتحدٍ كبير يغيب عنه الجماهير، لكن ستحضر الإثارة والتشويق والتحدي والأعصاب سواء في الملعب أو خلف الشاشات وأتوقع مباراة مفتوحة.. ربما تكون مباراة الفرص الضائعة الكثيرة.
وعمن هو الفريق الذي سيكسب، قال: من يلعب بواقعية وبتنظيم جماعي، مع التوازن الدفاعي والهجومي وتقارب الخطوط وعدم ترك فراغات ليقوم الجميع بالأدوار الدفاعية والهجومية والعمل على استحواذ الكرة الثانية باستمرار، والأداء الرجولي واللعب بقوة وبروح قتالية عالية، والعمل على افتكاك الكرة، وعدم السماح للمنافس بالتحضير وبناء الهجمات، والتحرك الإيجابي دون كرة لعمل المساندة، والقرب من الزميل لتتعدد خيارات التمرير، واللعب بهدوء وعدم الاستعجال، وتنويع الهجوم من الأطراف والعمق، وإجبار المدافعين على ارتكاب الأخطاء، والعمل على التسجيل من الكرات الثابتة، متوقعا أن تكون بداية المباراة بهجوم مباغت للفريقين لخطف هدف وإحراج الفريق الآخر.
أخيراً.. التفاؤل يجب أن يكون هو العنوان الرئيسي للمباراة من أجل مشاهدة مباراة غنية فنياً، بعيدا عن الضغوطات والتشنجات والأخطاء التحكيمية.
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