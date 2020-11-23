ملعب الدرة يبتسم لـ«الزعيم»

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جدة - خالد شويل - هل تواصل كتيبة الروماني، المدير الفني لفريق الهلال، اكتساح تحقيق الانتصارات الزرقاء خلال مواجهة النصر ضمن «ديربي العاصمة»، حيث يتطلع الهلال لمواصلة تفوقه على النصر في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، خلال مواجهتهما في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008 ـ 2009، عندما يلتقيان اليوم، ووفقاً لإحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إذ تقابل الفريقان في 19 مواجهة سابقة على «درة الملاعب»، كانت الغلبة فيها لصالح الفريق الأزرق الذي حقق الفوز في 10 مباريات، مقابل 6 انتصارات نصراوية، فيما حضر التعادل في 3 مناسبات. وتعد أكبر نتيجة حققها الفريق الهلالي هي الفوز بنتيجة «5ـ1» في مواجهة الفريقين في الدور الثاني من موسم 2016 ـ 2017، الذي توج من خلاله الأزرق بلقب الدوري، فيما كان أكبر فوز للنصر بنتيجة «3 ـ 2» في الدور الثاني من موسم 2018 ـ 2019 الذي شهد تتويجه باللقب. أما أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، فكانت في موسم 2013 ـ 2014، وانتهت بـ 7 أهداف بعدما فاز الهلال «4 ـ 3».



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