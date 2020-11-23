شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز «أفطر».. وحمد الله «صايم» والان مع التفاصيل
من خلال النسخة الحالية نجح غوميز «الأسد» هداف الأزرق وبعد مرور 4 جولات من تسجيل هدفين، بينما ماكينة أهداف النصر حمد الله ما زال «صائما» عن تسجيل أي هدف حتى الآن مع فريقه، رغم حصوله على هداف الدوري السعودي لعامين متتاليين.
كانت هذه تفاصيل خبر غوميز «أفطر».. وحمد الله «صايم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.