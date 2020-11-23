شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز «أفطر».. وحمد الله «صايم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قبل أي معركة كروية بين فريقي الهلال والنصر ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لا بد أن تكون المقارنات حاضرة أولاً بين النجمين الكبيرين الفرنسي والمغربي، حيث ستتجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة السعودية بشكل عام وجماهير القطبين على وجه التحديد إلى اللقاء الكبير المرتقب، إلا أن الهدافين ستكون الأعين عليهما حول من المهاجم الذي سيحسم القمة لفريقه ويمنحه العلامة الكاملة، وقبل الديربي دائما ما تكون المقارنات حاضرة بين نجوم الفريقين وخصوصا بين المغربي عبدالرزاق حمد الله صاحب الأرقام القياسية مع الأصفر وغريمه الفرنسي بافتيمبي غوميز نجم الزعيم. من خلال النسخة الحالية نجح غوميز «الأسد» هداف الأزرق وبعد مرور 4 جولات من تسجيل هدفين، بينما ماكينة أهداف النصر حمد الله ما زال «صائما» عن تسجيل أي هدف حتى الآن مع فريقه، رغم حصوله على هداف الدوري السعودي لعامين متتاليين.



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