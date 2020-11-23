شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر: صالح جمعة أكثر لاعب خد فرص والسوشيال لا تتحكم في القرارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إسلام الشاطر نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، أن صالح جمعة لاعب الأهلى أكثر لاعب خد فرص للعب وكفاية أن جمهور الأهلى بيحبك.

وقال إسلام الشاطر خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "صالح جمعة من أكتر اللاعبين اللى جت له فرص للعب في أماكن كبيرة، وكفاية أن جمهور الأهلى بيحبه، والمشكلة عند صالح جمعة والدليل أن كل المدربين اللى أتغيرت في الأهلى برضوا مش بيلعبوه".

وأضاف الشاطر: أنه بتمنى العودة للعب مرة أخرى في الاهلى ولو ماتش واحد، ولو مكان أحمد فتحى كنت كملت 100% في الأهلى".

وتابع الشاطر: "السوشيال ميديا لا تتحكم في قرارات الأندية الكبرى، أنا مع عدم اتخاذ القرارات بناء على السوشيال ميديا ويمكن أن يكون القرار موافق للسوشيال، والأهلى لا يدير النادى وفقا للسوشيال ولكن لابد من رؤيتها ومتابعتها ولكن لا تتدخل في القرارات على الرغم من قوتها".

وأوضح إسلام الشاطر: كرة القدم لا يصلح معها الواسطة لأن الملعب هو الفيصل، وابنى بدر بيلعب في الجونة ولم اتدخل معه في أي شيء وهو أهلاوى، وسيكون من الصعب أن يلعب للزمالك، ولدى مازن يلعب في زد حاليا وأتمنى النجاح لهم ويحترفوا، وأصبح أن يكون والدك لاعب سابق عبء كبير على الأبناء للهجوم على اللاعبين بعبارات "أبناء عاملين".