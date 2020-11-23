شكرا لقرائتكم المقاصة يضم أحمد متعب لاعب دمنهور مقابل 800 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو مصر المقاصة مع أحمد متعب لاعب دمنهور لمدة موسمين مقابل 800 ألف جنيه تم تسديدهم للفريق البحراوى لإنهاء الصفقة بشكل الصفقة. وحضر التوقيع اللاعب ووكيله وائل فؤاد وإيهاب عبد الله رئيس نادى دمنهور ، فى إطار رغبة مصر المقاصة فى بناء جيل جديد للفريق الفيومى بعد رحيل أكثر من 10 لاعبين دفعة واحدة لأندية الدورى بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق وفشل الإدارة فى دخول أحد المستثمرين لشراء النادى .

أحمد متعب

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