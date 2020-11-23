شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر: موسيمانى لن يتغير طريقته وزيزو أهم من بن شرقى فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام الشاطر نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لن يغير من طريقة لعبه أمام الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال إسلام الشاطر خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: موسيمانى لن يغير طريقة لعبه أمام الزمالك، وسيعتمد على التشكيل الأساسى الذى يلعب به وهو لن يخرج عن الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم أو "رامى ربيعة" مع أيمن أشرف وعلى معلول وديانج والسولية وجونيور أجايى وقفشة وحسين الشحات وفى الأمام مروان محسن".

وأضاف الشاطر: "أحمد سيد زيزو أهم لاعب فى الزمالك لأنه بيهاجم كويس جدا وبيدافع كويس ويتفوق على بن شرقى لأنه بيهاجم ومش بيدافع، ولازم الأهلى يقفل خطوطه فى الدفاع حتى لا يمنح زيزو وبن شرقى ومصطفى محمد المساحات التى يجيدون اللعب بها".

وأوضح الشاطر: "قفشة وديانج لو فايقين هيفرقوا جدا مع الأهلى، ومحمد الشناوى أفضل من محمد أبو جبل بدون تفكير ولا نقاش".

وتابع الشاطر: "كل المباريات اللى كنا بنلعب فيها أمام الزمالك كنا بنبقى قلقانين وخايفين نخسر، فمن الطبيعى أننا نعمل حساب للزمالك والكفة حاليا متعادلة وكل نادى يمتلك مجموعة من النجوم".

وأضاف الشاطر: "قعدت 5 سنوات فى الأهلى نكسب الزمالك ولم نهزم إلا فى مباراة واحدة عندما أراح جوزيه 13 لاعبا بعد حسم الدورى".

وتابع الشاطر: "اختيار موسيمانى اختيار مميز جدا واعتقد أنه يتفوق على باتشيكو فنيا ولكن المباراة صعبة على الطرفين".

وأوضح الشاطر: "لو كنت مكان رمضان صبحى كنت استمريت فى الأهلى لأنه الأفضل له ومستقبليا هيدرك النقطة دى بس كل واحد له حق الاختيار".